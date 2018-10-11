Сборная Турции перед матчем с Россией сыграла вничью в товарищеской встрече

Турция — Босния и Герцеговина
sabah.com.tr
Встреча завершилась вничью — 0:0.
Отметим, что матч обслуживал российский арбитр Сергей Карасев.
Сборные Турции и России встретятся 14 октября. В матче первого круга россияне выиграли со счетом 2:1.
Товарищеские матчи
Турция — Босния и Герцеговина — 0:0
Турция: Синан Болат, Эмер Байрам, Каан Айхан (Эртугрул Эрсой, 82), Шенер Езбайраклы (Мерт Мюлдюр, 86), Чаглар Сеюнджю, Огузхан Езякуп (Беркай Озджан, 86), Хакан Чалханоглу, Окай Йокушлу, Махмут Текдемир (Юнус Малли, 65), Дженгиз Юндер (Сердар Гюрлер, 80), Энес Унал (Дженк, 46)Босния и Герцеговина: Шехич (Бегович, 46), Зуканович, Враньеш, Настич, Тодорович, Пьянич (Прцич, 46), Вишча (Милошевич, 46), Закарич (Кодро, 69), Цимирот, Крунич (Сарич, 81), Джеко (Байич, 46)Предупреждение: Враньеш, 90+1