ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико КовачПроблемы «Баварии». Нико Ковач находится под давлением
  • 20:03
    • Кокорин явился на допрос, Мамаев задержан на 48 часов
  • 19:40
    • «Тюмень» выбила ЦСКА
  • 19:26
    • «Автомобилист» одержал 16 победу подряд
  • 19:03
    • Кокорин не явился на допрос в полицию
  • 18:56
    • Медведев уступил Федереру на турнире в Шанхае
    Все новости спорта

    Кокорин явился на допрос, Мамаев задержан на 48 часов

    Зенит Между тем Скандалы
    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин явился в ГУ МВД для допроса, сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Второй участник конфликтов Александр Кокорин явился в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

  • Кокорин не явился на допрос в полицию
  • Читайте по теме

    • Другой подозреваемый Павел Мамаев задержан на 48 часов. После допроса он отправится в изолятор временного содержания.

    Оба футболиста обвиняются в нападении на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой на парковке, а спустя два часа на чиновника Дениса Пака. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 2-8 октября
  • 08/10/2018 в 15:47
    •
  • Прогноз
  • США — Колумбия
  • 1.90
  • Послезавтра в 02:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Манчини вторую победу?
  • Италия — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Вашингтон» должен обыграть «Вегас»
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Спартак» постарается сдержать атаку «Ак Барса»
  • «Спартак» постарается сдержать атаку «Ак Барса». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Автомобилиста» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» снова выиграл, СКА примет «Локомотив»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 10 октября 19:530
  • 15:39
    • Черчесов не стал комментировать тему Кокорина и Мамаева
  • 19:14
    • Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира в Линце
  • 13:06
    • Российские волейболистки проиграли итальянкам на втором групповом этапе ЧМ
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Три очка Радулова, шайбы Панарина, Ковальчука и СвечниковаРезультаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 09:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. День ЦСКА
  • 4.22
    •
  • 16:47
    • Чочиев встал на защиту Кокорина и Мамаева
  • 16:32
    • Экс-игрок «Интера» и сборной Аргентины завершил карьеру
  • 15:51
    • Дзюба назвал сказкой все происходящее со сборной России
    «Реал» проиграл три из четырех последних матчей, ни разу не забив Футбол «Реал» переживает кризис: семь главных причинЧто происходит с мадридской командой? Вчера в 23:590
  • 10:48
    • Терри может возглавить клуб из Чемпионшипа
  • 13:54
    • Бонуччи назвал переход в «Милан» ошибкой
  • 13:42
    • Экс-тренер сборной Италии возглавил клуб Серии А
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие