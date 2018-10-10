Кокорин явился на допрос, Мамаев задержан на 48 часов

Нападающий «Зенита»явился в ГУ МВД для допроса, сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве.

«Второй участник конфликтов Александр Кокорин явился в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Другой подозреваемый Павел Мамаев задержан на 48 часов. После допроса он отправится в изолятор временного содержания.

Оба футболиста обвиняются в нападении на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой на парковке, а спустя два часа на чиновника Дениса Пака. 0