Анри может заменить Жардима у руля «Монако»

Владелецсозвал кризисное совещание, передает Nice-Matin.

По данным источника, руководство клуба может отправить в отставку главного тренера Леонарду Жардима, а главным кандидатом на его замену является француз Тьерри Анри.

Кроме того, под вопросом будущее спортивного директора Майкла Эменало, который год назад пришел из «Челси».

«Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции, набрав шесть очков в девяти матчах. Жардим тренирует команду с 2014 года.

Стоит отметить, что за «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. 0