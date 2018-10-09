Анри может заменить Жардима у руля «Монако»

Леонарду Жардим
twitter.com/as_monaco
По данным источника, руководство клуба может отправить в отставку главного тренера Леонарду Жардима, а главным кандидатом на его замену является француз Тьерри Анри.
Кроме того, под вопросом будущее спортивного директора Майкла Эменало, который год назад пришел из «Челси».
«Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции, набрав шесть очков в девяти матчах. Жардим тренирует команду с 2014 года.
Стоит отметить, что за «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. 0