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    «Лилль» прервал победную серию «Сент-Этьена»

    Лига 1 Футбол Франции Лилль Сент-Этьен Календарь Лиги 1
    «Лилль» в домашнем матче девятого тура французской Лиги 1 обыграл «Сент-Этьен» со счетом 3:1.

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    Жонатан Бамба на 17-й минуте принес хозяевам поле минимальное преимущество. Спустя девять минут Реми Кабелла реализовал пенальти и восстановил паритет.

    В самом начале второго тайма Бамба оформил дубль и вновь позволил «догам» выйти вперед. Победную точку на 84-й минуте поставил Николя Пепе с передачи того же Бамба.

    «Зеленые», одержавшие три победы в трех предыдущих матчах, не смогли продлить свою серию.

    В турнирной таблице «Лилль» занимает второе место (19 очков), а «Сент-Этьен» — четвертое (15 очков). 0

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