«Лилль» прервал победную серию «Сент-Этьена»

Футболисты «Лилля»
losc.fr
Жонатан Бамба на 17-й минуте принес хозяевам поле минимальное преимущество. Спустя девять минут Реми Кабелла реализовал пенальти и восстановил паритет.
В самом начале второго тайма Бамба оформил дубль и вновь позволил «догам» выйти вперед. Победную точку на 84-й минуте поставил Николя Пепе с передачи того же Бамба.
«Зеленые», одержавшие три победы в трех предыдущих матчах, не смогли продлить свою серию.
В турнирной таблице «Лилль» занимает второе место (19 очков), а «Сент-Этьен» — четвертое (15 очков). 0