«Лилль» прервал победную серию «Сент-Этьена»

в домашнем матче девятого тура французской Лиги 1 обыгралсо счетом 3:1.

Жонатан Бамба на 17-й минуте принес хозяевам поле минимальное преимущество. Спустя девять минут Реми Кабелла реализовал пенальти и восстановил паритет.

В самом начале второго тайма Бамба оформил дубль и вновь позволил «догам» выйти вперед. Победную точку на 84-й минуте поставил Николя Пепе с передачи того же Бамба.

«Зеленые», одержавшие три победы в трех предыдущих матчах, не смогли продлить свою серию.

В турнирной таблице «Лилль» занимает второе место (19 очков), а «Сент-Этьен» — четвертое (15 очков). 0