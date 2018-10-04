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    «Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»

    «Спартак» — «Вильярреал»: счет матча 3:3, обзор голов

    Лига Европы Футбол России Спартак Футбол Испании Вильярреал
    Московский «Спартак» сыграл вничью в домашнем поединке с «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы — 3:3 (1:1).

    Футболисты «Спартака»
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    Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий гостей Карл Токо Экамби, на 34-й минуте форвард хозяев поля Зе Луиш восстановил равенство в счете, реализовав пенальти.

    Во второй половине встречи, на 49-й минуте полузащитник испанцев Пабло Форналс вывел свою команду вперед. На 82-й минуте Зе Луиш вновь сделал счет ничейным, забив головой с передачи Александра Ташаева.

    На 85-й минуте Лоренсо Мельгарехо вывел «Спартак» вперед, добив мяч, отлетевший от штанги после удара Софьяна Ханни. Точку в игре на 96-й минуте поставил Санти Касорла, реализовав пенальти.

    Ещё в одном матче группы G шотландский «Рейнджерс» на своём поле одержал волевую победу над австрийским «Рапидом» со счётом 3:1.

    С четырьмя очками лидируют «Рейнджерс», на втором месте расположился «Рапид» (3 очка), на третьем — «Вильярреал» (2), на четвертом — «Спартак» (1).

    В следующем матче турнира красно-белые 25 октября на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «желтая субмарина» в этот же день примет «Рапид».

    Лига Европы. Группа G. 2-й тур
    «Спартак» (Россия) — «Вильярреал» (Испания) — 3:3 (1:1)​
    Голы: Токо-Экамби, 13 (0:1). Зе Луиш, 34 — с пенальти (1:1). Пабло Форнальс, 49 (1:2). Зе Луиш, 82 (2:2). Мельгарехо, 85 (3:2). Касорла, 90+6 — с пенальти (3:3)«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Тимофеев, 90), Ломовицкий (Ташаев, 80), Фернанду, Зобнин, Игнатов (Ханни, 69), Мельгарехо, Зе Луиш«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Бонера, Виктор Руис, Педраса, Чиквуэзе (Касорла, 71), Тригерос, Мори, Пабло Форнальс, Сансоне (Морено, 61), Токо-Экамби (Лаюн, 77)Предупреждения: Сансоне, 52. Джикия, 81. Фернанду, 83. Рассказов, 86
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