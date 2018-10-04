«Спартак» — «Вильярреал»: счет матча 3:3, обзор голов

Московскийсыграл вничью в домашнем поединке св матче второго тура группового этапа Лиги Европы — 3:3 (1:1).

Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий гостей Карл Токо Экамби, на 34-й минуте форвард хозяев поля Зе Луиш восстановил равенство в счете, реализовав пенальти.

Во второй половине встречи, на 49-й минуте полузащитник испанцев Пабло Форналс вывел свою команду вперед. На 82-й минуте Зе Луиш вновь сделал счет ничейным, забив головой с передачи Александра Ташаева.

На 85-й минуте Лоренсо Мельгарехо вывел «Спартак» вперед, добив мяч, отлетевший от штанги после удара Софьяна Ханни. Точку в игре на 96-й минуте поставил Санти Касорла, реализовав пенальти.

Ещё в одном матче группы G шотландский «Рейнджерс» на своём поле одержал волевую победу над австрийским «Рапидом» со счётом 3:1.

С четырьмя очками лидируют «Рейнджерс», на втором месте расположился «Рапид» (3 очка), на третьем — «Вильярреал» (2), на четвертом — «Спартак» (1).

В следующем матче турнира красно-белые 25 октября на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «желтая субмарина» в этот же день примет «Рапид».