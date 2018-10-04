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    Семин заявил о нехватке концентрации в ключевых моментах

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Шальке» (0:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Юрий Семин
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    «Провели два разных тайма. В первом владели преимуществом, проводили хорошие атаки. Во втором "Шальке" перестроил игру, добавил в агрессии и завладел преимуществом, хотя я бы не сказал, что у них были моменты. Пропущенный мяч со стандарта — наша ошибка, которая привела к поражению.

    Согласен, что в ключевых моментах нам не хватает концентрации. Не согласен, что "Шальке" что-то позволял нам в первом тайме — они боролись. Мы заставляли "Шальке" обороняться. Сложно ответить, почему нам не хватает концентрации. Мы не первую игру пропускаем в концовках. Будем работать.

    Концентрации не хватает тогда, когда футболисты устают — в последние восемь-десять минут игроки были уставшие. Замен, чтобы усилить атаку, у нас практически нет. Смолов и Фарфан травмированы, повреждение у Рыбуса. Выпустили Жемалетдинова, но Рифат сыграл не лучшим образом. Он должен был провести свое время на поле более активно. Миранчука заменили, потому что у него начались мышечные спазмы.

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