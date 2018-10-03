Защитник «Анжи» дисквалифицирован на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на два матча дисквалифицировал за грубую игру защитника

«Игрок "Анжи" был удалён за удар соперника прямой ногой шипами, он нанёс Дзюбе удар в бедро и в область чуть ниже колена. Травмы не было. Приглашали Белорукова, он не явился на заседание КДК, и по Скайпу тоже не принял участия, не предоставил объяснения по поступку. Был только клубный юрист.

Спрашивали, почему он не приехал, уважительной причины нет. Белоруков дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу и за отказ сотрудничества оштрафован на 30 тыс. рублей по ст. 59», — передает слова главы комитета Артура Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, Белоруков получил красную карточку на 76-й минуте матча девятого тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» (2:1) за фол против нападающего Артема Дзюбы. 0