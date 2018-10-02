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    «Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» голов не забили

    Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Испании Валенсия Календарь Лиги чемпионов
    «Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» не сумели открыть счет в матче второго тура Лиги чемпионов.

    Ромелу Лукаку не мог забить испанцам
    Ромелу Лукаку не мог забить испанцам
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    Матч начался с атак хозяев, однако особой остроты у ворот гостей создавать не удалось. К середине тайма «Валенсия» сумела выровнять игру, наладив контроль мяча.

    Самый опасный момент за всю игру был на 86-й минуте. Рэшфордд со штрафного на левом фланге мощным ударом зарядил в перекладину.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Валенсия» (Испания) 0:0 (0:0, 0:0)
    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Шоу, Валенсия, Смоллинг, Погба, Матич, Феллайни, Санчес (Марсьяль, 76), Рэшфорд, Лукаку«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гайя, Пиччини, Гарай, Парехо, Коклен (Солер, 78), Кондогбиа, Гедеш (Черышев, 83), Батшуайи (Гамейро, 73), РодригоПредупреждения: Коклен (21), Родриго (32), Парехо (45), Пиччини (85), Лукаку (86), Гайя (87), Кондогбиа (90)

    Итоговый счет — 0:0.

    Отметим, игра в Манчестере началась с опозданием на 5 минут из-за позднего прибытия команд на стадион.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В группе H лидирует «Ювентус» — 6 очков. «МЮ» следом — 4. У «Валенсии» 1 очко, замыкает таблицу «Янг Бойз» с двумя поражениями и разницей мячей 0-6.

    В третьем туре «Манчестер Юнайтед» дома примет «Ювентус», а «Янг Бойз» — «Валенсию». Матчи намечены на 23 октября. 0

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