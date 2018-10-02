Гвардиола: Я с нетерпением жду встречи с «Хоффенхаймом»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с

«Впереди на групповом этапе ЛЧ нас ждет пять финалов, и этот будет первым из них. Как прекрасно заметил Венсан Компани, это турнир высшего уровня, и мы пытаемся показывать стабильность. "Сити" делает шаги вперед.

Юлиан Нагельсман так молод, он прогрессирует в "Хоффенхайме". Его ждет очень успешная карьера. Я с нетерпением жду встречи с его командой. Надеюсь, это не последний наш матч.

Это будет очень серьезная игра, и Агуэро находится здесь только потому, что доктора считают его способным выйти на поле. Мы решим, кто выйдет в старте — Серхио или Габриэл Жезус», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом туре «Сити» на своем поле проиграл «Лиону» со счетом 1:2. 0