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    Гвардиола: Я с нетерпением жду встречи с «Хоффенхаймом»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом».

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
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    «Впереди на групповом этапе ЛЧ нас ждет пять финалов, и этот будет первым из них. Как прекрасно заметил Венсан Компани, это турнир высшего уровня, и мы пытаемся показывать стабильность. "Сити" делает шаги вперед.

    Юлиан Нагельсман так молод, он прогрессирует в "Хоффенхайме". Его ждет очень успешная карьера. Я с нетерпением жду встречи с его командой. Надеюсь, это не последний наш матч.

    Это будет очень серьезная игра, и Агуэро находится здесь только потому, что доктора считают его способным выйти на поле. Мы решим, кто выйдет в старте — Серхио или Габриэл Жезус», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

    Напомним, в первом туре «Сити» на своем поле проиграл «Лиону» со счетом 1:2. 0

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