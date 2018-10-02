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    «Бавария» и «Аякс» победителя не определили

    «Бавария» — «Аякс»: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига чемпионов Бавария Футбол Германии Аякс Календарь Лиги чемпионов
    «Бавария» сыграла вничью с «Аяксом» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Томас Мюллер
    Томас Мюллер
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    Встреча группы E, которая прошла на «Альянц Арене», завершилась со счетом 1:1.

    Мюнхенцы вышли вперед уже на 4-й минуте, когда Матс Хуммельс головой замкнул навес от Арьена Робена.

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    Гости восстановили паритет на 22-й минуте. Нуссайр Мазрауи на подступах к чужой штрафной сделал пас на Душана Тадича, тут же получил обратную передачу, после чего нанес результативный удар.

    Во втором тайме ни одна из команд порадовать болельщиков забитыми мячами не смогла.

    Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур
    «Бавария» — «Аякс» — 1:1 (1:1)
    Голы: 1:0 — 4 Хуммельс, 1:1 — 22 Мазрауи«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Киммих, Хуммельс (Зюле, 90), Алькантара, Мартинес, Роббен (Хамес, 62), Рибери (Гнабри, 74), Левандовски, Мюллер«Аякс»: Онана, Блинд, Вебер, де Лигт, Мазрауи, Зиеш, Шене, Тадич, ван де Бек (де Вит, 75), Нерес (Дольберг, 85), ТальяфикоПредупреждения: ван де Бек (21), Мартинес (40), Блинд (51), Хамес (78), Гнабри (88)

    «Аякс» и «Бавария» набрали по четыре очка и лидируют в турнирной таблице группы E. 0

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