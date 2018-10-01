Марадона: Месси не стоит возвращаться в сборную

Бывший футболистпосоветовал нападающемуне возвращаться в сборную

Диего Марадона twitter.com/dorados 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Месси не стоит возвращаться в сборную. Таков мой совет. Там винят во всех неудачах только его. Даже в поражении юношеской сборной виноват именно Месси.

Пришло время посмотреть, кто станет новым лидером этой команды и сможет взять ответственность на себя. Лично меня совершенно не вдохновляет нынешняя сборная Аргентины. У нас больше нет страсти», — цитирует Марадону AFP.

Напомним, Месси взял паузу после чемпионата мира и попросил его не вызывать в сборную до 2019 года. 0