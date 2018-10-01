Хеведес: Чтобы одержать первую победу в ЛЧ, «Локомотиву» очень нужен рев трибун

Защитник «Локомотива»поделился ожиданиями от игры 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против

«Было очень важно выиграть в Калининграде и у "Ахмата" — эти победы помогли нам воспрянуть духом и понять, что сезон еще не потерян.

Сейчас мы в 1/8 финала кубка, на шестом месте в чемпионате с 21 игрой в запасе. Готовимся к предстоящему матчу с "Шальке".

Это будет принципиальная игра для многих в этом клубе, в том числе и для меня.

Надеюсь, болельщики поддержат нас, ведь для того, чтобы одержать первую победу в Лиге чемпионов, нам очень нужен рев трибун!», — сказал Хеведес клубной пресс-службе. 0