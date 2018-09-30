Семак: Мы получили хороший урок

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение от «Анжи» (1:2) в девятом туре чемпионата России.

«Неуверенно начали первый тайм. Очень медленно двигались, медленно ходил мяч. Тем самым создали достаточно комфортные условия "Анжи", и они смогли свободно перемещаться. У нас же моменты создавать не получалось. Поэтому первый тайм провели плохо.

Во втором играли лучше, но допустили ряд ошибок, которые изменили ход игры. Естественно, и эти ошибки, и пропущенный нами мяч добавили сил "Анжи", у них появилось желание выстоять, выдержать. И второй гол, пенальти, мы сами себе привезли.

Сегодня мы проиграли, потому что ошиблись, и ошиблись грубо. А любые результаты как таковые, будь то победы или поражения, это составляющая футбола. Кто меньше проигрывает, тот и побеждает в чемпионате. Сегодня мы получили хороший урок. Легко нам не будет в любом матче, а удача улыбается тем, кто ее заслуживает. Раз итог такой, значит, он заслуженный.

Ну какой "Анжи" аутсайдер? И лидер может быть временным. Поэтому никакой недооценки нет. Мы играли медленно. Движения, перемещения, мысли не хватало. А "Анжи" — опытная команда, большинство игроков прошли школу Премьер-лиги. Поэтому о недооценке речи быть не может», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0