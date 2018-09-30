«Анжи» в меньшинстве одержал волевую победу над «Зенитом»

в домашнем матче девятого тура российской Премьер-лиги переигралсо счетом 2:1.

В первом тайме команды голов не забили, а вот в самом начале второго «сине-бело-голубым» удалось выйти вперед. Себастьян Дриусси нанес удар в штангу, от которой мяч отлетел к Клаудио Маркизио, после чего итальянец поразил пустые ворота, забив дебютный гол за питерцев.

Махачкалинцы отыгрались на 71-й минуте. Апти Ахъядов выцарапал мяч в чужой штрафной и сделал пас на Андреса Понсе, который в касание отправил сферу в дальний угол.

Спустя пять минут «Анжи» остался в меньшинстве — красную карточку получил Дмитрий Белоруков за грубый фол на Артеме Дзюбе.

Впрочем, это не помешало хозяевам заработать пенальти, который на 83-й минуте реализовал Владислав Кулик.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, но остался на первом месте в турнирной таблице (22 очка). «Анжи» поднялся на 12-ю строчку (9 очков).