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    «Анжи» в меньшинстве одержал волевую победу над «Зенитом»

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    «Анжи» в домашнем матче девятого тура российской Премьер-лиги переиграл «Зенит» со счетом 2:1.

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    В первом тайме команды голов не забили, а вот в самом начале второго «сине-бело-голубым» удалось выйти вперед. Себастьян Дриусси нанес удар в штангу, от которой мяч отлетел к Клаудио Маркизио, после чего итальянец поразил пустые ворота, забив дебютный гол за питерцев.

    Махачкалинцы отыгрались на 71-й минуте. Апти Ахъядов выцарапал мяч в чужой штрафной и сделал пас на Андреса Понсе, который в касание отправил сферу в дальний угол.

    Спустя пять минут «Анжи» остался в меньшинстве — красную карточку получил Дмитрий Белоруков за грубый фол на Артеме Дзюбе.

    Впрочем, это не помешало хозяевам заработать пенальти, который на 83-й минуте реализовал Владислав Кулик.

    «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, но остался на первом месте в турнирной таблице (22 очка). «Анжи» поднялся на 12-ю строчку (9 очков).

    Чемпионат России. 9-й тур
    «Анжи» — «Зенит» — 2:1 (0:0)
    Голы: 0:1 — 47 Маркизио, 1:1 — 71 Понсе, 2:1 — 83, пенальти Кулик«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Удалый, Белоруков, Савичев, Кулик, Рабиу (Глебов, 84), Гиголаев, Чайковский, Понсе (Ондуа, 80), Долгов (Ахъядов, 69)«Зенит»: Лунев, Нету, Смольников, Иванович, Набиуллин (Заболотный, 83), Ерохин, Шатов (Кузяев, 46), Паредес, Маркизио (Кокорин, 61), Дриусси, ДзюбаПредупреждения: Савичев (5), Паредес (9), Чайковский (59), Удалый (60), Белоруков (63), Понсе (72), Смольников (82), Дюпин (90+4)Удаление: Белоруков (76)
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