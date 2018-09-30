«Монпелье» разгромил «Ним»

«Монпелье»
twitter.com/MontpellierHSC
Счет открыл защитник Амбруаз Ойонго, отличившийся на 28-й минуте. В добавленное к первому тайму время а «Монпелье» увеличил преимущество благодаря голу нападающего Анди Делорта, который реализовал пенальти.
Последний мяч забил форвард Гаэтан Лаборде на 78-й минуте.
В концовке матч был прерван из-за беспорядков, учинённых болельщиками. Инцидент удалось урегулировать после вмешательства полиции.
«Монпелье» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. 0