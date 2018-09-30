«Монпелье» разгромил «Ним»

В матче 8-го тура французской Лиги 1одержал крупную домашнюю победу надсо счётом 3:0.

Счет открыл защитник Амбруаз Ойонго, отличившийся на 28-й минуте. В добавленное к первому тайму время а «Монпелье» увеличил преимущество благодаря голу нападающего Анди Делорта, который реализовал пенальти.

Последний мяч забил форвард Гаэтан Лаборде на 78-й минуте.

В концовке матч был прерван из-за беспорядков, учинённых болельщиками. Инцидент удалось урегулировать после вмешательства полиции.

«Монпелье» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. 0