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    «Монпелье» разгромил «Ним»

    Лига 1 Футбол Франции Монпелье Ним Календарь Лиги 1
    В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» одержал крупную домашнюю победу над «Нимом» со счётом 3:0.

    «Монпелье»
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    Счет открыл защитник Амбруаз Ойонго, отличившийся на 28-й минуте. В добавленное к первому тайму время а «Монпелье» увеличил преимущество благодаря голу нападающего Анди Делорта, который реализовал пенальти.

    Последний мяч забил форвард Гаэтан Лаборде на 78-й минуте.

    В концовке матч был прерван из-за беспорядков, учинённых болельщиками. Инцидент удалось урегулировать после вмешательства полиции.

    «Монпелье» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. 0

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