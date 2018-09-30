«Спартак-2» победил «Мордовию», «Сочи» разгромил «Чертаново»

«Спартак-2»
«Спартак»
Автором единственного гола стал полузащитник Владислав Пантелеев, отличившийся на 56-й минуте.
В другом матче 14-го тура «Чертаново» на своем поле крупно проиграло «Сочи» — 2:6.
В составе «Сочи» отличились форвард Николай Обольский (90), хавбеки Иван Соловьёв (40) и Игорь Горбунов (90+1), а также нападающий Максим Барсов, оформивший дубль на 30-й и 46-й минутах.
Еще один мяч в свои ворота забил на 67-й минуте защитник хозяев Дмитрий Редькович.
Авторами голов «Чертаново» стали форварды Владислав Сарвели (36) и Дмитрий Цыпченко (87). 0