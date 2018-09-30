«Спартак-2» победил «Мордовию», «Сочи» разгромил «Чертаново»

Саранскаяуступила(0:1) в домашнем матче 14-го тура Футбольной национальной лиги.

Автором единственного гола стал полузащитник Владислав Пантелеев, отличившийся на 56-й минуте.

В другом матче 14-го тура «Чертаново» на своем поле крупно проиграло «Сочи» — 2:6.

В составе «Сочи» отличились форвард Николай Обольский (90), хавбеки Иван Соловьёв (40) и Игорь Горбунов (90+1), а также нападающий Максим Барсов, оформивший дубль на 30-й и 46-й минутах.

Еще один мяч в свои ворота забил на 67-й минуте защитник хозяев Дмитрий Редькович.

Авторами голов «Чертаново» стали форварды Владислав Сарвели (36) и Дмитрий Цыпченко (87). 0