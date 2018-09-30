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    «Спартак-2» победил «Мордовию», «Сочи» разгромил «Чертаново»

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    Саранская «Мордовия» уступила «Спартаку-2» (0:1) в домашнем матче 14-го тура Футбольной национальной лиги.

    «Спартак-2»
    «Спартак-2»
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    Автором единственного гола стал полузащитник Владислав Пантелеев, отличившийся на 56-й минуте.

    В другом матче 14-го тура «Чертаново» на своем поле крупно проиграло «Сочи» — 2:6.

    В составе «Сочи» отличились форвард Николай Обольский (90), хавбеки Иван Соловьёв (40) и Игорь Горбунов (90+1), а также нападающий Максим Барсов, оформивший дубль на 30-й и 46-й минутах.

    Еще один мяч в свои ворота забил на 67-й минуте защитник хозяев Дмитрий Редькович.

    Авторами голов «Чертаново» стали форварды Владислав Сарвели (36) и Дмитрий Цыпченко (87). 0

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