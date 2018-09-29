Томаров: Волевая победа над «Енисеем» ценна вдвойне

Главный тренер «Уфы»поделился впечатлениями после матча 9-го тура РПЛ против(2:1).

«Любая победа важна, а тем более такая, волевая. Первый тайм играли на равных, но затем пропустили мяч. Благодарен ребятам, что они смогли переломить ход игры.

Очень сложно складывался матч, и накладывали свой отпечаток предыдущие игры. Эта победа вдвойне ценна.

Пауревич не играл с первых минут в первую очередь из-за лимита. У нас пять русских футболистов должны находиться на поле, и мы пытаемся каким-то образом подстраиваться под эти требования.

Не всегда получается выставить оптимальный состав. Тем не менее я благодарен всем, кто вышел с первых минут и на замену. Все молодцы, всем большое спасибо.

Не хватало ли "Уфе" Тилла? Такого футболиста, наверное, не только нам не хватало. Многие тренеры хотят видеть у себя таких креативных игроков.

Это качественное приобретение: он может и придержать мяч, и пробить, и обострить», — сказал Томаров в эфире канала «Матч Премьер». 0