Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Хаддерсфилдом»

Лондонскийодержал победу над(2:0) в гостевом матче 7-го тура чемпионата Англии.

В составе лондонского клуба дублем отметился нападающий Гарри Кейн. На 25-й минуте Тирппьер навесил в центр штрафной площади, Кейн выпрыгнул выше всех и головой пробил под перекладину

А на 34-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за то, что Хадергбонай придержал Роуза за футболку. Одиннадцатиметровый реализовал Кейн.

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 15 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд Таун» с двумя баллами занимает 20-е место.

В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле встретится с «Кардифф Сити», а «Хаддерсфилд Таун» в гостях сыграет против «Бернли». 0