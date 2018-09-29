Дардаи: «Герта» заслуженно победила «Баварию»

Главный тренер берлинскойподвел итоги матча шестого тура чемпионата Германии против мюнхенской(2:0).

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«Я очень доволен. Наша четвёрка защитников, наш прессинг в полузащите, компактность — парни всё делают хорошо. Это только дисциплина. Искусство заключается в том, чтобы при всём при этом хорошо использовать своё владение мячом. Сегодня мы это показали.

Под конец матча "Бавария" оказывала сильное давление, в её составе только футболисты мирового уровня. Но я считаю, что сегодня мы победили заслуженно», — приводит слова специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.

После шести туров «Бавария» и «Герта» набрали по 13 очков и делят первое место в турнирной таблице.

В следующем матче «Бавария» на своем поле примет менхенгладбахскую «Боруссию», а «Герта» на выезде сыграет против «Майнца». 0