«Зенит» проведет товарищеский матч против команды Бундеслиги

запланировал товарищеский матч с информирует пресс-служба петербургского клуба.

Игра должна состояться 18 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Начало — в 16:00 по местному времени.

Первая товарищеская встреча «Зенита» и «Шальке» состоялась 20 января 2007 года в Гельзенкирхене. Тогда победу одержала немецкая команда со счетом 2:1 (голы забивали Бордон, Кураньи и Погребняк).

Сотрудничество «Зенита» и «Шальке» началось 10 октября 2006 года. Клубы сотрудничают в спортивной, коммерческой, строительно-технической и правовой областях. Кроме того, развиваются связи между академиями «Зенита» и «Шальке» 0