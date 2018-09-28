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    Женская сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

    Сборная России Футбол России ФИФА
    Женская сборная России по футболу поднялась с 27 на 26 место в рейтинге ФИФА, новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Женская сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
    Женская сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
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    Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная США. Сборная Германии располагается на втором месте, английская команда поднялась на третье место, а сборная Франции опустилась на четвёртую позицию.

    Следующая версия рейтинга Международной федерации футбола будет опубликована 7 декабря.

    Рейтинг женских сборных ФИФА, версия от 28 сентября:

    1 (1). США — 2114 очков,
    2 (2). Германия — 2060,
    3 (4). Англия — 2034,
    4 (3). Франция — 2033,
    5 (5). Канада — 2014,
    6 (8). Австралия — 2012,
    7 (6). Япония — 1981,
    8 (7). Бразилия — 1973,
    9 (11). Швеция — 1964,
    10 (9). Нидерланды — 1963…
    26 (27). Россия — 1705. 0

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