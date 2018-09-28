Женская сборнаяпо футболу поднялась с 27 на 26 место в рейтинге ФИФА, новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Женская сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА fifa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная США. Сборная Германии располагается на втором месте, английская команда поднялась на третье место, а сборная Франции опустилась на четвёртую позицию.

Следующая версия рейтинга Международной федерации футбола будет опубликована 7 декабря.

Рейтинг женских сборных ФИФА, версия от 28 сентября:

1 (1). США — 2114 очков,

2 (2). Германия — 2060,

3 (4). Англия — 2034,

4 (3). Франция — 2033,

5 (5). Канада — 2014,

6 (8). Австралия — 2012,

7 (6). Япония — 1981,

8 (7). Бразилия — 1973,

9 (11). Швеция — 1964,

10 (9). Нидерланды — 1963…

26 (27). Россия — 1705. 0