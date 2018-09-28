Женская сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
fifa.com
Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная США. Сборная Германии располагается на втором месте, английская команда поднялась на третье место, а сборная Франции опустилась на четвёртую позицию.
Следующая версия рейтинга Международной федерации футбола будет опубликована 7 декабря.
Рейтинг женских сборных ФИФА, версия от 28 сентября:
1 (1). США — 2114 очков,
2 (2). Германия — 2060,
3 (4). Англия — 2034,
4 (3). Франция — 2033,
5 (5). Канада — 2014,
6 (8). Австралия — 2012,
7 (6). Япония — 1981,
8 (7). Бразилия — 1973,
9 (11). Швеция — 1964,
10 (9). Нидерланды — 1963…
26 (27). Россия — 1705. 0