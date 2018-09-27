«Сельта» спаслась от поражения в матче с «Валенсией»

В матче 6-го тура чемпионата Испаниии «Сельта» сыграли вничью — 1:1.

На 25-й минуте Миши Батшуайи вывел «летучих мышей» вперёд, но в концовке Яго Аспас сравнял счёт.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте матча.

«Валенсия», на счету которой 5 очков, пока не одержала ни одной победы в этом сезоне и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Сельта» с 9 очками — 7-я.