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    «Сельта» спаслась от поражения в матче с «Валенсией»

    Примера Футбол Испании Валенсия Сельта Календарь Примеры
    В матче 6-го тура чемпионата Испании «Валенсия» и «Сельта» сыграли вничью — 1:1.

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    На 25-й минуте Миши Батшуайи вывел «летучих мышей» вперёд, но в концовке Яго Аспас сравнял счёт.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте матча.

    «Валенсия», на счету которой 5 очков, пока не одержала ни одной победы в этом сезоне и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Сельта» с 9 очками — 7-я.

    Примера. 6-й тур
    «Валенсия» — «Сельта» — 1:1 (1:0)
    Голы: Батшуайи, 25 (1:0). Аспас, 82 (1:1)«Валенсия»: Нету, Гарай, Пиччини, Хосе Гайя, Мурильо, Васс, Кокелен (Кондогбья, 70), Солер, Родриго, Батшуайи (Гамейро, 83), Гонсалу Гедеш (Черышев, 76)«Сельта»: Альварес, Кабраль, Ронкалья, Араухо, Мальо (Эккерт, 70), Хункa, Окай Йокушлу (Систо, 46), Лоботка, Бельтран, Аспас (Алонсо, 86), ГомесПредупреждения: Аспас, 45+1. Мальо, 48. Батшуайи, 56. Бельтран, 75
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