«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» поделили очки

сыграл вничью св матче 6-го тура чемпионата Испании — 2:2 (1:2).

На 5-й минуте счёт встречи открыл игрок хозяев Хон Орхильес. Менее чем через полчаса защитник «Райо Вальекано» Луис Адвинкула сравнял счет в матче.

Через пять минут арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал форвард Оскар Трехо. В концовке матча нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе добился итоговой ничьей.

Таким образом сан-себастьянцы набирают девятое очко и поднимаются на шестое место в турнирной таблице. Мадридцы с четырьмя очками находятся на 17-й позиции.