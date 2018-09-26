«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» поделили очки

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»
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На 5-й минуте счёт встречи открыл игрок хозяев Хон Орхильес. Менее чем через полчаса защитник «Райо Вальекано» Луис Адвинкула сравнял счет в матче.
Через пять минут арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал форвард Оскар Трехо. В концовке матча нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе добился итоговой ничьей.
Таким образом сан-себастьянцы набирают девятое очко и поднимаются на шестое место в турнирной таблице. Мадридцы с четырьмя очками находятся на 17-й позиции.
Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 2:2 (1:2)
Голы: Баутиста, 5 (1:0). Адвинкула, 31 (1:1). Трехо, 36 — с пенальти (1:2). Виллиан Жозе, 78 (2:2)«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо, Родригес, Пардо (Виллиан Жозе, 63), Мерино, Субельдия (Ильярраменди, 61), Сангальи (Сурутуса, 77), Оярсабаль, Баутиста«Райо Вальекано»: Гарсия, Амат, Адвинкула, Гальвес, Алекс Морено, Трехо, Медран (Имбула, 65), Комесанья, Какюта, Бебе (Эмбарба, 71), Рауль де Томас (Алегрия, 76)Предупреждения: Субельдия, 15. Адвинкула, 61. Какюта, 62. Морено, 77. Мерино, 81. Сальдуа, 89. Трехо, 90+1