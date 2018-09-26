«Интер» обыграл «Фиорентину»

обыгралв матче шестого тура чемпионата Италии со счетом 2:1 (1:0).

Счет в матче на 45-й минуте открыл форвард хозяев поля Мауро Икарди, реализовавший пенальти. На 53-й минуте нападающий гостевой команды Федерико Кьеза восстановил равенство в счете.

Точку в игре поставил защитник «нерадзурри» Данило Д'Амброзио, отличившийся с передачи Икарди на 77-й минуте.

«Фиорентина» с 10 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, «Интер», у которого также 10 баллов — пятый.

В следующем туре команда Лучано Спаллети встретится с «Кальяри», а «Фиорентина» сыграет с «Аталантой». 0