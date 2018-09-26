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    «Локомотив» в дополнительное время обыграл «Балтику» в Кубке России

    Кубок России Футбол России Балтика Локомотив
    Московский «Локомотив» одержал гостевую победу над «Балтикой» (3:2 д.в.) в матче 1/16 финала Кубка России.

    «Локомотив»
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    Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Владимир Дядюн вошёл в штрафную площадь «Локо» и оставил мяч Алану Касаеву, который обыграл Соломона Кверквелию и с угла вратарской перебросил Антона Коченкова.

    На 35-й минуте гости отыгрались. Фёдор Смолов в штрафной получил мяч, обыграл защитника у лицевой линии и прострелил во вратарскую, где Алексей Миранчук коленом вогнал мяч в сетку ворот.

    На 64-й минуте калининградцы вновь вышли вперед. Евгений Помазан ввёл мяч в игру на правый фланг, где Руслан Магаль прошёл в штрафную и пробил из-под защитника точно в ближний угол.

    В конце основного времени Тарас Михалик отдал передачу к линии штрафной на Антонио Эдера, который поднял мяч и ударом через себя поразил дальний угол ворот, переведя игру в экстра-таймы.

    На первой добавленной ко второму дополнительному тайму минуте Помазан отбил мяч к углу вратарской, откуда его переправили одинокому Антону Миранчуку, и тот метров с шести пробил мимо вратаря «Балтики».

    В 1/8 финала Кубка России «Локомотив» сыграет с «Енисеем».

    Кубок России. 1/16 финала
    «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва) — 2:3 д.в. (1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Касаев, 28 (1:0). Ал.Миранчук, 35 (1:1). Магаль, 64 (2:1). Эдер, 87 (2:2). Ант.Миранчук, 105+1 (2:3)«Балтика» (Калининград): Помазан, Тишкин, Буйволов, Плиев, Магаль, Таказов (Крючков, 113), Григорьев, Шешуков (Дмитриев, 107), Шаваев, Касаев (Каленкович, 85), Дядюн (Погребняк, 100)«Локомотив» (Москва): Коченков, Ротенберг (Игнатьев, 67), Кверквелия, Михалик, Лысов (Хеведес, 106), Ант.Миранчук, Тарасов (Баринов, 46), Крыховяк, Ал.Миранчук, Жемалетдинов (Эдер, 73), СмоловПредупреждения: Шешуков, 42. Дядюн, 90+3. Ант.Миранчук, 101. Буйволов, 104. Шаваев, 120
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