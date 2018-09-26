«Локомотив» в дополнительное время обыграл «Балтику» в Кубке России

Московскийодержал гостевую победу над(3:2 д.в.) в матче 1/16 финала Кубка России.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Владимир Дядюн вошёл в штрафную площадь «Локо» и оставил мяч Алану Касаеву, который обыграл Соломона Кверквелию и с угла вратарской перебросил Антона Коченкова.

На 35-й минуте гости отыгрались. Фёдор Смолов в штрафной получил мяч, обыграл защитника у лицевой линии и прострелил во вратарскую, где Алексей Миранчук коленом вогнал мяч в сетку ворот.

На 64-й минуте калининградцы вновь вышли вперед. Евгений Помазан ввёл мяч в игру на правый фланг, где Руслан Магаль прошёл в штрафную и пробил из-под защитника точно в ближний угол.

В конце основного времени Тарас Михалик отдал передачу к линии штрафной на Антонио Эдера, который поднял мяч и ударом через себя поразил дальний угол ворот, переведя игру в экстра-таймы.

На первой добавленной ко второму дополнительному тайму минуте Помазан отбил мяч к углу вратарской, откуда его переправили одинокому Антону Миранчуку, и тот метров с шести пробил мимо вратаря «Балтики».

В 1/8 финала Кубка России «Локомотив» сыграет с «Енисеем».