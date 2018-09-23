ФНЛ: «Томь» обыграла «Чертаново», «Спартак-2» одолел «СКА-Хабаровск»

Состоялось еще три матча 13-го тура ФНЛ:принимала, а

«Томь» выиграла со счетом 3:1 и прервала шестиматчевую серию «Чертаново» без поражений.

У хозяев забивали Илья Кузьмичев, Илья Кухарук и Антон Макурин. У гостей отличился Антон Зиньковский.

«Томь» набрала 29 очков и возглавляет турнирную таблицу первенства. «Чертаново» (20 очков) — на пятом месте.

«Балтика» минимально обыграла «Зенит-2» в гостях — 1:0. Три очка калининградцам принес Максим Тишкин.

«Балтика» набрала 14 очков и поднялась на 14-ю строчку таблицы. У «Зенита-2» — 6 очков и последнее место.

«Спартак-2» на последних минутах вырвал победу у «СКА-Хабаровск» — 2:1.

У «красно-белых» забивали Александр Руденко и Владислав Пантелеев, который реализовал пенальти. У гостей точный удар на счету Максима Казанкова.

«Спартак-2» набрал 26 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице первенства. «СКА-Хабаровск» (14 очков) — на 15-м месте 0