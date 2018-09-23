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    ФНЛ: «Томь» обыграла «Чертаново», «Спартак-2» одолел «СКА-Хабаровск»

    ФНЛ Футбол России Зенит-2 Балтика СКА-Хабаровск Спартак-2 Чертаново Томь Календарь ФНЛ
    Состоялось еще три матча 13-го тура ФНЛ: «Томь» принимала «Чертаново», «Зенит-2»«Балтику», а «Спартак-2»«СКА-Хабаровск».

    Игроки «Спартака-2»
    Игроки «Спартака-2»
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    «Томь» выиграла со счетом 3:1 и прервала шестиматчевую серию «Чертаново» без поражений.

    У хозяев забивали Илья Кузьмичев, Илья Кухарук и Антон Макурин. У гостей отличился Антон Зиньковский.

    «Томь» набрала 29 очков и возглавляет турнирную таблицу первенства. «Чертаново» (20 очков) — на пятом месте.

    «Балтика» минимально обыграла «Зенит-2» в гостях — 1:0. Три очка калининградцам принес Максим Тишкин.

    «Балтика» набрала 14 очков и поднялась на 14-ю строчку таблицы. У «Зенита-2» — 6 очков и последнее место.

    «Спартак-2» на последних минутах вырвал победу у «СКА-Хабаровск» — 2:1.

    У «красно-белых» забивали Александр Руденко и Владислав Пантелеев, который реализовал пенальти. У гостей точный удар на счету Максима Казанкова.

    «Спартак-2» набрал 26 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице первенства. «СКА-Хабаровск» (14 очков) — на 15-м месте 0

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