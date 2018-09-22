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    «Ливерпуль» одержал шестую победу в АПЛ подряд, одолев «Саутгемптон»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Саутгемптон Календарь АПЛ
    В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» — 3:0.

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    За хозяев голами отметились Жоэль Матип (21-я минута) и Мохамед Салах (45+3), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Саутгемптона» Уэсли Худт (10).

    После этой встречи «Ливерпуль» набрал 18 очков в 6 турах и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с пятью баллами расположился на 14-м месте.

    В следующем туре «Ливерпуль» 29 сентября в гостях встретится с «Челси», а «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

    АПЛ. 6-й тур
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 3:0 (3:0)
    Голы: Худт, 10 — в свои ворота (1:0). Матип, 21 (2:0). Салах, 45+3 (3:0)«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк (Гомез, 55), Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум (Кейта, 70), Хендерсон, Шачири (Милнер, 46), Роберту Фирмину, Салах, Мане«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Вестергор, Худт, Таргетт (Беднарек, 55), Ромеу (Армстронг, 55), Хейбьерг, Лемина, Лонг (Остин, 79), РедмондПредупреждения: Ромеу, 34. Лемина, 56
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