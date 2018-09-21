Лондонскийна своем поле обыграл украинскую(4:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е.

У англичан дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (32-я минута, 56-я). Еще один по одному голу на счету Дэнни Уэлбека (48) и Месута Озила (74).

В составе украинского клуба отличился на 76-й минуте Владимир Чеснаков. В добавленное время второй гол у «Воркслы» забил Вячеслав Шарпар.

В параллельном матче группы E лиссабонский «Спортинг» на своем поле обыграл азербайджанский «Карабах» — 2:0.

Отличился Рафаэл (54) и Жовани Кабрал (88)

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» в гостях сыграет с «Карабахом», а «Ворксла» дома примет «Спортинг». Обе встречи пройдут 4 октября. 0