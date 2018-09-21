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    «Арсенал» обыграл «Ворсклу», «Спортинг одолел "Карабах"

    Лига Европы Арсенал Футбол Англии Ворскла Футбол Украины Спортинг Лиссабон Португалия
    Лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл украинскую «Воркслу» (4:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е.

    «Арсенал»
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    У англичан дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (32-я минута, 56-я). Еще один по одному голу на счету Дэнни Уэлбека (48) и Месута Озила (74).

    В составе украинского клуба отличился на 76-й минуте Владимир Чеснаков. В добавленное время второй гол у «Воркслы» забил Вячеслав Шарпар.

    В параллельном матче группы E лиссабонский «Спортинг» на своем поле обыграл азербайджанский «Карабах» — 2:0.

    Отличился Рафаэл (54) и Жовани Кабрал (88)

    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» в гостях сыграет с «Карабахом», а «Ворксла» дома примет «Спортинг». Обе встречи пройдут 4 октября. 0

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