Джилардино завершил карьеру

Известный нападающийобъявил о завершении карьеры, передает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Теперь итальянец намерен стать тренером. Он уже получил тренерскую лицензию.

В нынешнем сезоне он не будет работать с итальянскими клубами — пока он планирует планирует смотреть футбол с трибун и ждать предложений.

36-летний футболист ранее выступал за «Пьяченцу», «Верону», «Парму», «Милан», «Фиорентину», «Дженоа», «Болонью», «Гуанчжоу Эвергранде», «Палермо», «Эмполи», «Пескару» и «Специю», а также сборную Италии.

Вместе с «Миланом» он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Со сборной Италии стал чемпионом мира. Также в его активе победа на молодежном чемпионате мира и бронза Олимпиады-2006. 0