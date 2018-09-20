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    «Анжи» проведет матч Юношеской лиги УЕФА в Астрахани

    Юношеская лига УЕФА Анжи Футбол России
    Матч Юношеской Лиги УЕФА между «Анжи» и израильским «Маккаби» пройдет в Астрахани.

    Стадион «Центральный»
    Стадион «Центральный»
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    Об этом сообщает официальный сайт клуба из Махачкалы.

    Данное решение было принято в связи с тем, что УЕФА запрещает проводить домашние матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. Клуб пытался добиться разрешения на проведения матчей на «Анжи Арене», но запрет остался в силе.

    «Согласно регламенту мы обязаны были заявить резервный стадион и наш выбор пал стадион "Центральный" в Астрахани. Мы посчитали этот вариант оптимальным с учетом того, что играть нам запретили не только в Дагестане, но и на территории всего Северного Кавказа.

    В течение трех лет я работал в Астрахани, хорошо знаю городскую и клубную футбольную структуру, сотрудников футбольного клуба "Волгарь". Сейчас мы работаем над тем, чтобы подойти к старту еврокубков во всеоружии и максимально подготовить астраханский стадион к приему гостей», — сказал генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.

    Матч «Анжи» — «Маккаби» (Тель-Авив) пройдет 3 октября. 0

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