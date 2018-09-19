«Шахтер» — «Хоффенхайм»: счет 1:2 после первого тайма

проигрываетсо счетом 1:2 после первого тайма матча группы F Лиги чемпионов.

Гости вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Леонардо Биттенкорт разрезной передачей вывел Флориана Гриллича на ударную позицию, после чего австриец спокойно пробил мимо Андрея Пятова.

«Горняки» отыгрались на 27-й минуте усилиями Исмаили, который с левого фланга ворвался в штрафную и ударом низом отправил мяч в дальний угол.

И все же на 38-й минуте немцы вернули себе минимальный перевес. Андрей Крамарич навесил с углового, а Ховард Нордтвейт пробил головой, опередив Пятова.

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В другом матче группы F встретятся «Манчестер Сити» и «Лион». Встреча в Англии начнется в 22:00 мск. 0