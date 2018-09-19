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    «Шальке» и «Порту» сыграли вничью

    «Шальке» — «Порту»: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига чемпионов Шальке 04 Футбол Германии Порту Португалия Календарь Лиги чемпионов
    Гельзенкирхенский «Шальке» на своем поле сыграл вничью с «Порту» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

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    На 12-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за игру Налдо рукой в штрафной. Однако голкипер «Шальке» Ральф Ферман парировал удар Алекса Теллеса с одиннадцатиметровой отметки.

    Счет в матче на 64-й минуте открыли хозяева. Быстрая контратака получилась у хозяев. Сердар справа отправил вперёд Маккени, Уэстон слева увидел одинокого Эмболо и переправил ему футбольный снаряд. Касильяс бросился на Бреля, но не сумел отразить слабый удар соперника. Мяч прокатился между двумя защитниками «Порту» и оказался в сетке.

    На 75-й минуте Налдо вновь сфолил в штрафной «Шальке», что привело к пенальти. На этот раз Отавио в одиннадцатиметровой отметки пробил в правый угол, а Ферманн прыгнул в другую сторону.

    Во 2-м туре, 3 октября, «Порту» примет «Галатасарай», а «Шальке» в гостях сыграет с «Локомотивом». 0

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