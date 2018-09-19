«Шальке» — «Порту»: счет матча 1:1, обзор голов

Гельзенкирхенскийна своем поле сыграл вничью с» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

На 12-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за игру Налдо рукой в штрафной. Однако голкипер «Шальке» Ральф Ферман парировал удар Алекса Теллеса с одиннадцатиметровой отметки.

Счет в матче на 64-й минуте открыли хозяева. Быстрая контратака получилась у хозяев. Сердар справа отправил вперёд Маккени, Уэстон слева увидел одинокого Эмболо и переправил ему футбольный снаряд. Касильяс бросился на Бреля, но не сумел отразить слабый удар соперника. Мяч прокатился между двумя защитниками «Порту» и оказался в сетке.

На 75-й минуте Налдо вновь сфолил в штрафной «Шальке», что привело к пенальти. На этот раз Отавио в одиннадцатиметровой отметки пробил в правый угол, а Ферманн прыгнул в другую сторону.

Во 2-м туре, 3 октября, «Порту» примет «Галатасарай», а «Шальке» в гостях сыграет с «Локомотивом». 0