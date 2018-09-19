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    Агуэро начнет матч с «Лионом» на скамейке запасных

    «Манчестер Сити» — «Лион»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лиона» на матч группового этапа Лиги чемпионов.

    Серхио Агуэро
    Серхио Агуэро
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    Встреча группы F пройдет на «Этихаде» и начнется в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — Даниэле Орсато из Италии.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Ляпорт, Делф, Б. Силва, Д. Сильва, Фернандиньо, Жезус.

    Запасные: Мурич, Компани, Агуэро, Сане, Марез, Отаменди, Фоден.

    «Лион»: Лопеш, Рафаэл, Денайер, Марсело, Ауар, Депай, Фекир, Менди, Шейх, Корне, Ндомбеле.

    Запасные: Горжлен, Дембеле, Траоре, Ферри, Дюбуа, Морель, Тусар.

    Фаворитом у букмекеров является «Манчестер Сити». Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.20, на победу «Лиона» — 20.50. Прогноз находится по ссылке.

    Следить за ходом матча можно здесь. 0

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