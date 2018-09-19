«Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2018 года

В среду, 19 сентября, в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» будет принимать на своем поле французский «Лион». Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лион».

«Манчестер Сити»

Чемпион Англии под руководством Пепа Гвардиолы сохранил прошлогоднюю форму и в пяти стартовых турах Премьер-лиги выиграл четыре матча и один раз потерял очки на поле «Вулверхэмптона». «Горожане» в той игре обильно создавали моменты (18 ударов, 6 — в створ), но мяч упорно не хотел залетать в ворота.

Букмекеры считают шансы «Сити» на трофей в Лиге чемпионов очень высокими, но пока для клуба это лишь заветная мечта.

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В прошлом розыгрыше ЛЧ манчестерцы вышли с первого места группы, затем справились с «Базелем» (4:0, 1:2), но конец всему положил «Ливерпуль» — 3:0 и 2:1. Юрген Клопп переиграл Гвардиолу по всем статьям.

Что касается кадровых проблем, то это отсутствие Кевина Де Брейне, а также травмы Бенжамена Менди и Фабиана Делфа. Выйти на левом фланге защиты может даже украинец Александр Зинченко.

«Лион»

Да, выводы делать рано, но после пяти туров «Лион» занимает седьмое место, набрав всего семь очков. Подопечные Бруно Женезио одолели «Амьен» (2:0), после чего уступили «Реймсу» (0:1), справились со «Страсбуром» (2:0), оказались слабее «Ниццы» (0:1) и устроили перестрелку с «Каном» (2:2).

Стоит отметить, что на выезде команда взяла всего одно очко.

В последний раз «Лион» выступал в групповом этапе ЛЧ еще в сезоне-2016/17, но тогда команда оказалась только третьей вслед за «Ювентусом» и «Севильей».

Что касается кадровых потерь, то таковой является защитник Фернандо Маркал. Главным трансфером клуба в межсезонье стал переход форварда «Селтика» Муссы Дембеле за 22 миллиона евро. Однако пока не ясно, как проявит себя 22-летний игрок.

Прогноз

Команды ни разу между собой не встречались.

У «Лиона» целая гора игровых проблем на фоне столь грозного соперника, да еще и матч будет проходить на выезде.

Французы однозначно попытаются провести всю игру в защите, но вряд ли это сработает. Ставим на победу «Сити» с форой -2 гола за 1,78. 0