Гендиректор «Анжи» заявил об отсутствии денег у сотрудников клуба

Генеральный директор «Анжи»рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Ничего нового вам сейчас сказать не могу. С июля все по-прежнему. При этом нам никто не отказывает. Говорят: "Мы ищем спонсоров, нужно потерпеть". Но воз и ныне там.

Да, ведем диалог с правительством республики. Но и мы не сидим сложа руки. Сами ищем спонсоров. Но ситуация крайне тяжелая.

Я не могу сейчас прогнозировать. Никто не приходит и не предлагает нам сейчас три миллиона, пять или семь. При этом я понимаю, что вся эта история долго продолжаться не может.

Задолженность перед игроками — четыре месяца. А перед некоторыми, кто в клубе с прошлого года, — она тянется с апреля. В какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля.

Контакт с ребятами нормальный, они входят в положение. Но любому терпению приходит конец. Невозможно полгода не платить людям зарплату, чтобы они молча терпели. Это же не только футболистов касается, но и сотрудников клуба.

Многие живут в Махачкале, а наш офис находится в Каспийске. И у них элементарно нет денег, чтобы даже доехать до работы! Это же тоже большая проблема. Счета закрыты. Мы связаны по рукам и ногам. Ситуация хуже не стала. Потому что хуже уже некуда!

Наверное, сотрудники живут в долг. А как еще? Занимают и ждут лучших времен. Очевидно, у кого-то есть какие-то накопления. Естественно, всем тяжело. Ведь зарплаты в клубе небольшие — 30–35 тысяч рублей. Люди любят футбол, свой клуб, дорожат этим рабочим местом. Пока нам не сказали "нет", мы верим в лучшее», — приводит слова Флегонтова «Спорт-Экспресс». 0