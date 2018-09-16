Бакка принес «Вильярреалу» победу над «Леганесом»

В рамках четвертого тура чемпионата Испаниипринимал

Гости открыли счет во встрече на 65-й минуте — после паса Мигеля Лайюна отличился Карлос Бакка. Этот мяч так и остался единственным в матче — 0:1.

Отметим, что хозяева могли забивать в начале второго тайма, однако на 49-й минуте Гидо Каррильо не реализовал пенальти.

Для «Вильярреала» эта победа стала первой в сезоне. После четырех туров команда набрала 4 очка. У «Леганеса» осталось 1 очко.