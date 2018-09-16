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    Бакка принес «Вильярреалу» победу над «Леганесом»

    Вильярреал Леганес Футбол Испании Примера Календарь Примеры
    В рамках четвертого тура чемпионата Испании «Леганес» принимал «Вильярреал».

    Карлос Бакка
    Карлос Бакка
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    Гости открыли счет во встрече на 65-й минуте — после паса Мигеля Лайюна отличился Карлос Бакка. Этот мяч так и остался единственным в матче — 0:1.

    Отметим, что хозяева могли забивать в начале второго тайма, однако на 49-й минуте Гидо Каррильо не реализовал пенальти.

    Для «Вильярреала» эта победа стала первой в сезоне. После четырех туров команда набрала 4 очка. У «Леганеса» осталось 1 очко.

    Примера. 4-й тур
    «Леганес» — «Вильярреал» — 0:1 (0:0)
    Гол: Бакка, 65Нереализованный пенальти: Каррильо, 49«Леганес»: Куэльяр, Бустинса, Сильва, Ньом (Хуанфран, 85), Сиовас, Эрасо (Сантос, 62), Перес, Гумбау, Эль-Жар, Ролан (Оскар Родригес, 73), Каррильо«Вильярреал»: Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Коста, Лайюн, Тригерос, Морланес (Итурра, 88), Раба (Форнальс, 46), Марио Гаспар, Токо-Экамби (Бакка, 60), МореноПредупреждения: Сильва (27), Коста (45), Марио Гаспар (48), Ньом (64), Перес (82), Бустинса (90), Руис (90)
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