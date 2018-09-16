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    «Краснодар» на выезде разгромил «Анжи»

    РПЛ Футбол России Краснодар Анжи Календарь РФПЛ
    Махачкалинский «Анжи» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» (0:4) в матче 7-го тура чемпионата России.

    «Краснодар» — «Анжи»
    «Краснодар» — «Анжи»
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    Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Вандерсон продвинулся вперёд, убрал соперника и пробил с 25 метров по центру ворот. Мяч вильнул перед вратарём и влетел в сетку.

    На 14-й минуте Газинский сыграл в стенку с партнёром и сделал передачу к штрафной на Виктора Классона. Швед сместился к центру и хлёстко пробил — мяч после рикошета влетел в сетку.

    На 58-й минуте Газинский передачей по центру разрезал оборону «Анжи», Мамаев рванул в свободную зону, выскочил один на один и пробил в дальний угол.

    А на 82-й минуте Классон дошёл до штрафной и покатил мяч дальше на свободного Игнатьева, который без помех пробил точно в угол.

    После этого матча «Краснодар» с 13 очками на 4-м месте, а «Анжи» на 16-м месте — 3 очка.

    РПЛ. 7-й тур
    «Анжи» (Махачкала) — «Краснодар» — 0:4 (0:2)
    Голы: Вандерсон Масиэл, 9 (0:1). Классон, 14 (0:2). Мамаев, 58 (0:3). Игнатьев, 82 (0:4)«Анжи» (Махачкала): Дюпин, Савичев, Удалый, Белоруков, Новосельцев, Хамдамов (Ахъядов, 80), Кацаев (Маркелов, 67), Рабиу, Ондуа, Кулик, Понсе (Долгов, 61)«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Фьолусон, Стоцкий, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 70), Газинский, Каборе (Перейра, 66), Мамаев (Куэва, 67), Классон, ИгнатьевПредупреждения: Хамдамов, 54. Белоруков, 70. Савичев, 77. Сулейманов, 86
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