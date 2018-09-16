«Краснодар» на выезде разгромил «Анжи»

Махачкалинскийпотерпел домашнее поражение от(0:4) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Вандерсон продвинулся вперёд, убрал соперника и пробил с 25 метров по центру ворот. Мяч вильнул перед вратарём и влетел в сетку.

На 14-й минуте Газинский сыграл в стенку с партнёром и сделал передачу к штрафной на Виктора Классона. Швед сместился к центру и хлёстко пробил — мяч после рикошета влетел в сетку.

На 58-й минуте Газинский передачей по центру разрезал оборону «Анжи», Мамаев рванул в свободную зону, выскочил один на один и пробил в дальний угол.

А на 82-й минуте Классон дошёл до штрафной и покатил мяч дальше на свободного Игнатьева, который без помех пробил точно в угол.

После этого матча «Краснодар» с 13 очками на 4-м месте, а «Анжи» на 16-м месте — 3 очка.