«Атлетико» избежал поражения в матче с «Эйбаром»

сыграл вничью св домашнем матче четвертого тура испанской Примеры.

Фрагмент матча laliga.es 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:1.

Гостям удалось удалось забить первый гол всего за три минуты до конца основного времени, когда точный удар нанес Серхи Энрич.

«Матрасники» отыгрались уже в компенсированное время усилиями Борхи Морено.

В турнирной таблице «Атлетико» занимает четвертое место (5 очков), а «Эйбар» — 11-е (4 очка).