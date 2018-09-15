ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Динамо»Ни игры, ни результата: За «Локомотив» и Семина тревожно
  • 15:55
    • «Атлетико» избежал поражения в матче с «Эйбаром»
  • 14:17
    • Роналду попросил руководство «Ювентуса» купить хавбека «Реала»
  • 12:47
    • Обляков: ЦСКА важно победить и сократить отставание от лидеров
  • 12:00
    • «Сибирь» уволила главного тренера
  • 10:47
    • Клуб ФНЛ планирует сотрудничать с «Монако»
    Все новости спорта

    «Атлетико» избежал поражения в матче с «Эйбаром»

    Примера Футбол Испании Атлетико Эйбар Календарь Примеры
    «Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром» в домашнем матче четвертого тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:1.

    Гостям удалось удалось забить первый гол всего за три минуты до конца основного времени, когда точный удар нанес Серхи Энрич.

    «Матрасники» отыгрались уже в компенсированное время усилиями Борхи Морено.

    В турнирной таблице «Атлетико» занимает четвертое место (5 очков), а «Эйбар» — 11-е (4 очка).

    Чемпионат Испании. 4-й тур
    «Атлетико» — «Эйбар» — 1:1 (0:0)
    Гол: 0:1 — 87 Энрич, 1:1 — 90+4 Морено«Атлетико»: Облак, Годин, Хуанфран, Хименес, Филипе Луис, Родри Эрнандес (Гарсес, 71), Лемар (Корреа, 59), Коке, Сауль, Гризманн, Диего Коста«Эйбар»: Дмитрович, Паулу Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Пенья, Альварес, Жордан, Диоп (Кардона, 80), Де Бласис, Милья (Эскаланте, 57), Шарлес (Энрич, 57)Предупреждения: Шарлес (16), Коке (39), Годин (51), Диоп (54)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Черышев, Головин и компания. Кто сменил клуб благодаря ЧМ-2018
  • 13/09/2018 в 17:21
    •
  • Прогноз
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона»
  • 3.20
  • Сегодня в 17:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» продолжит погоню за лидерами
  • «Интер» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Настроится ли «Бавария» на разгром соперника?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Сумеет ли «Уфа» оказать сопротивление набравшему ход ЦСКА?
  • «Уфа» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол Без намека на прогресс. «Арсенал» Эмери ужасен в оборонеИспанский тренер пока не сумел решить проблемы «Арсенала» в защите Вчера в 21:540
  • 12:31
    • СМИ: Квят заключил контракт с «Торо Россо»
  • 15:37
    • Чалов — лучший игрок ЦСКА в июле-августе
  • 14:07
    • «Тамбов» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локо» поделил очки с «Динамо», «Зенит» отправится в Оренбург, а ЦСКА — в УфуОбзор матчей седьмого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Красные дьяволы» остановят «шершней»
  • 3.35
    •
  • 12:57
    • «Рубин» и «Енисей» объявили стартовые составы
  • 12:14
    • ЦСКА разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства
  • 10:35
    • «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Интера»
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Ювентусе». Отсутствие голов — не повод для беспокойстваВо время паузы на матчи сборных португалец набирает форму Вчера в 12:190
  • 10:17
    • Президент «Наполи» планирует купить еще один клуб
  • 10:03
    • «Астон Вилла» не в состоянии платить Терри прежнюю зарплату
  • 00:47
    • Туктамышева выиграла Кубок Ломбардии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие