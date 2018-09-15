«Атлетико» избежал поражения в матче с «Эйбаром»

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:1.
Гостям удалось удалось забить первый гол всего за три минуты до конца основного времени, когда точный удар нанес Серхи Энрич.
«Матрасники» отыгрались уже в компенсированное время усилиями Борхи Морено.
В турнирной таблице «Атлетико» занимает четвертое место (5 очков), а «Эйбар» — 11-е (4 очка).
Чемпионат Испании. 4-й тур
«Атлетико» — «Эйбар» — 1:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 87 Энрич, 1:1 — 90+4 Морено«Атлетико»: Облак, Годин, Хуанфран, Хименес, Филипе Луис, Родри Эрнандес (Гарсес, 71), Лемар (Корреа, 59), Коке, Сауль, Гризманн, Диего Коста«Эйбар»: Дмитрович, Паулу Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Пенья, Альварес, Жордан, Диоп (Кардона, 80), Де Бласис, Милья (Эскаланте, 57), Шарлес (Энрич, 57)Предупреждения: Шарлес (16), Коке (39), Годин (51), Диоп (54)