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    Пакет на три домашних матча ЦСКА в ЛЧ будет стоить от 3200 рублей

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    Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о ценах на домашние матчи клуба в Лиге чемпионов, которые будут проводиться в «Лужниках».

    Андрей Зарубьян
    Андрей Зарубьян
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    «Без учета скайбоксов цена пакета варьируется от 3200 до 60000 тысяч рублей. На скайбоксы разные цены. Зависит от местоположения до численности людей. Если на нашем стадионе они классические — 12-18 человек, то в "Лужниках" этот шаг значительно больше — 18, 20, 24, 25, 43, 53… Поэтому сейчас по памяти я вам не скажу, сколько какой стоит.

    Для тех, кто покупал сезонный абонемент, включающий в себя Лигу чемпионов, пакет на "ВЭБ Арене" стоил чуть меньше, чем 3200. Сейчас же 3200 рублей — это цена для человека, который не наделен какими-либо привилегиями, а на "ВЭБ Арене" этот пакет стоил бы около 3 500 рублей. В то же время стоимость самого дорого обошлась бы в 90000 рублей, а в "Лужниках" она, напомню, — 60000.

  • УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи ЛЧ в «Лужниках»
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    • Обладатели абонементов с центральными секторами получат минимум равнозначные места, где-то они могут оказаться чуть лучше, но точно не хуже. Болельщики, купившие абонементы на трибуну за воротами, будут находиться на нижнем ярусе "Лужников" также за воротами», — цитирует Зарубьяна «Спорт-Экспресс». 0

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