Терри до конца дня должен ответить на предложение «Спартака»

Агент, участвующий со стороны «Спартака» в переговорах с защитником, рассказал о возможной сделке.

Джон Терри avfc.co.uk 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждем только окончательного решения Джона.

Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию — это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме.

Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться.

Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон.

Когда дедлайн? Сегодня», — приводит слова Трабукки «Спорт-Экспресс». 0