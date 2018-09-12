Терри до конца дня должен ответить на предложение «Спартака»

Джон Терри
avfc.co.uk
«Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждем только окончательного решения Джона.
Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию — это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме.
Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться.
Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон.
Когда дедлайн? Сегодня», — приводит слова Трабукки «Спорт-Экспресс». 0