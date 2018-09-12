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    Терри до конца дня должен ответить на предложение «Спартака»

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    Агент Марко Трабукки, участвующий со стороны «Спартака» в переговорах с защитником Джоном Терри, рассказал о возможной сделке.

    Джон Терри
    Джон Терри
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    «Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждем только окончательного решения Джона.

    Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию — это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме.

    Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться.

    Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон.

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