Терри не устраивает финансовая сторона контракта со «Спартаком»

Сегодня, 11 сентября, в Лондоне пройдет очередной раунд переговоров между представителямии бывшего защитника «Челси» и сборной Англии сообщает «Чемпионат».

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В конце прошлой недели Терри прошёл для «Спартака» медосмотр в Риме и заключил с клубом предварительное соглашение, которое подразумевало, что стороны могут отозвать свою подпись. Вернувшись в Англию, у футболиста возникли сомнения в целесообразности переезда в Москву.

Сообщается, что за сезон в «Спартаке» Терри намерен заработать больше, чем € 1,9 млн, как пока прописано в контракте. Защитник просит увеличить свой суммарный доход за этот период примерно на € 1,3-1,4 млн.

Для решения этого вопроса в Великобританию отправилась делегация «Спартака». Вчера стороны не сумели достичь договорённости, консультации продолжатся сегодня. 0