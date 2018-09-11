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    Терри не устраивает финансовая сторона контракта со «Спартаком»

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    Сегодня, 11 сентября, в Лондоне пройдет очередной раунд переговоров между представителями «Спартака» и бывшего защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри, сообщает «Чемпионат».

    Джон Терри
    Джон Терри
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    В конце прошлой недели Терри прошёл для «Спартака» медосмотр в Риме и заключил с клубом предварительное соглашение, которое подразумевало, что стороны могут отозвать свою подпись. Вернувшись в Англию, у футболиста возникли сомнения в целесообразности переезда в Москву.

    Сообщается, что за сезон в «Спартаке» Терри намерен заработать больше, чем € 1,9 млн, как пока прописано в контракте. Защитник просит увеличить свой суммарный доход за этот период примерно на € 1,3-1,4 млн.

    Для решения этого вопроса в Великобританию отправилась делегация «Спартака». Вчера стороны не сумели достичь договорённости, консультации продолжатся сегодня. 0

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