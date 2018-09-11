Яролим: Россия была на голову сильнее нас

Главный тренер сборной Чехиивысказал мнение о причинах разгромного поражения от сборной России (1:5).

«Мы совершили очень грубые ошибки в обороне, следствием этого стали пропущенные мячи. Я сожалею об этом поражении. В команде не нашлось игрока, который мог бы повести ее за собой.

Во втором тайме наша команда вернулась в игру, но быстро упустила ее нити и допустила такое поражение. Даже поражение от Украины (1:2) не так болезненно для меня, как это.

Проблем в команде нет. Просто сборная России играла очень хорошо. Все моменты, которые были у наших ворот, были использованы ею на сто процентов.

С Украиной мы играли на равных, а Россия была на голову сильнее нас. В нашей игре было много ошибок, решения которых мы не нашли.

Система не была ошибочной, просто футболисты сыграли недостаточно хорошо. В нападении игра не получилась, в защите были допущены ошибки», — приводит слова Яролима «Спорт-Экспресс». 0