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    Яролим: Россия была на голову сильнее нас

    Сборная Чехии Сборная России Футбол России Лига наций
    Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим высказал мнение о причинах разгромного поражения от сборной России (1:5).

    Карел Яролим
    Карел Яролим
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    «Мы совершили очень грубые ошибки в обороне, следствием этого стали пропущенные мячи. Я сожалею об этом поражении. В команде не нашлось игрока, который мог бы повести ее за собой.

    Во втором тайме наша команда вернулась в игру, но быстро упустила ее нити и допустила такое поражение. Даже поражение от Украины (1:2) не так болезненно для меня, как это.

    Проблем в команде нет. Просто сборная России играла очень хорошо. Все моменты, которые были у наших ворот, были использованы ею на сто процентов.

    С Украиной мы играли на равных, а Россия была на голову сильнее нас. В нашей игре было много ошибок, решения которых мы не нашли.

    Система не была ошибочной, просто футболисты сыграли недостаточно хорошо. В нападении игра не получилась, в защите были допущены ошибки», — приводит слова Яролима «Спорт-Экспресс». 0

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