Дубль Ионова помог сборной России разгромить Чехию

одержала домашнюю победу над(5:1) в товарищеском матче, который прошел в Ростове-на-Дону.

Россияне открыли счет в матче уже на 8-й минуте. Провалилась оборона чехов, Газинский из глубины сделал передачу вперёд, Алексей Ионов открылся на грани офсайда, убежал на ворота и пробил в дальний угол.

На 24-й минуте Лунёв выбил мяч далеко вперёд, Антон Заболотный продавил защитника, выскочил один на один, обыграл вратаря и поразил пустые ворота.

На 29-й минуте был назначен пенальти в ворота чехов: Борил в собственной штрафной снёс Заболотного. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Ионов.

Отквитать один мяч чехам удалось на 74-й минуте. Прошёл заброс в штрафную россиян, мяч после серии рикошетов отскочил к Томашу Соучеку, который с близкого расстояния пробил Лунёва.

Россияне восстановили комфортный отрыв уже пять минут спустя. Рауш с углового навесил во вратарскую, Александр Ерохин выскочил из-за спин защитников и вколотил мяч в сетку.

А на 83-й минуте Зобнин выиграл борьбу на подборе и сделал передачу на левый край, Рауш прострелил в штрафную, а Дмитрий Полоз с семи метров расстрелял ворота чехов.