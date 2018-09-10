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    Дубль Ионова помог сборной России разгромить Чехию

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    Сборная России одержала домашнюю победу над командой Чехии (5:1) в товарищеском матче, который прошел в Ростове-на-Дону.

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    Россияне открыли счет в матче уже на 8-й минуте. Провалилась оборона чехов, Газинский из глубины сделал передачу вперёд, Алексей Ионов открылся на грани офсайда, убежал на ворота и пробил в дальний угол.

    На 24-й минуте Лунёв выбил мяч далеко вперёд, Антон Заболотный продавил защитника, выскочил один на один, обыграл вратаря и поразил пустые ворота.

    На 29-й минуте был назначен пенальти в ворота чехов: Борил в собственной штрафной снёс Заболотного. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Ионов.

    Отквитать один мяч чехам удалось на 74-й минуте. Прошёл заброс в штрафную россиян, мяч после серии рикошетов отскочил к Томашу Соучеку, который с близкого расстояния пробил Лунёва.

    Россияне восстановили комфортный отрыв уже пять минут спустя. Рауш с углового навесил во вратарскую, Александр Ерохин выскочил из-за спин защитников и вколотил мяч в сетку.

    А на 83-й минуте Зобнин выиграл борьбу на подборе и сделал передачу на левый край, Рауш прострелил в штрафную, а Дмитрий Полоз с семи метров расстрелял ворота чехов.

    Товарищеский матч
    Россия — Чехия — 5:1 (3:0)
    Голы: Ионов, 8 (1:0). Заболотный, 24 (2:0). Ионов, 29 — с пенальти (3:0). Соучек, 74 (3:1). Ерохин, 78 (4:1). Полоз, 83 (5:1)Россия: Лунев, Мариу Фернандес (Смольников, 63), Семенов, Нойштедтер, Рауш (Сорокин, 87), Ионов (Зобнин, 62), Кузяев, Газинский (Камболов, 84), Ерохин, Черышев (Стоцкий, 80), Заболотный (Полоз, 73)Чехия: Коубек, Боржил, Ржезник, Калас (Брабец, 46), Цоуфал, Янкто, Соучек, Хушбауэр (Травник, 82), Хоржава (Сикора, 65), Змргал, Тецл (Крменчик, 71).Предупреждения: Боржил, 29. Соучек, 63
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