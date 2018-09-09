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    Дзюба: Меня хотели закопать, но я преодолел это

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    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал о сложном периоде своей карьеры, когда он ушел из петербургского клуба в тульский «Арсенал».

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Если честно, я это время помню очень хорошо, и это, откровенно говоря, был очень тяжелый период. От меня отвернулись практически все. Многие люди исчезли из моей жизни. И я благодарен, наверное, этой ситуации.

    Поначалу это было очень больно, неприятно, неожиданно, жестко. Но мои близкие друзья, семья сказали, что это для меня испытание, что меня испытывает Бог. Мой девиз был всегда такой: сдаться я всегда успею, это дело нехитрое, но нужно не сломаться, пройти испытание.

    Это было приключение, непростой путь, но в то же время поучительный и очень важный. Многим людям я очень благодарен. Незнакомые люди пришли мне на помощь.

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    • Меня хотели закопать. И в один момент я думал, что это получится. Но я преодолел это. Никогда не сдавайтесь, даже если вам кто-то говорит, что вы плохой или еще что-то. Нет, не надо этому верить. А нужно верить в себя. И идти напролом. И будьте добрее друг к другу, любите ближнего своего», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс». 0

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