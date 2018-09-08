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    «Рубин» и киевское «Динамо» поспорят за французского полузащитника

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    Казанский «Рубин» может пополниться бывшим полузащитником французского «Бреста» Александром Коэффом, который является свободным агентом. За 26-летнего игрока казанцы поспорят с киевским «Динамо».

    Александр Коэфф
    Александр Коэфф
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    «Трансферное окно для киевского "Динамо" не закрылось. В сфере интересов команды француз Александр Коэфф. Сейчас он свободный агент. За ситуацией внимательно следит "Рубин", который готов перебить предложение Киева», — сообщил журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас в своем Twitter.

    Коэфф начал карьеру в 2011 году в «Лансе», в 2013-м перешёл в «Удинезе». С тех пор успел на правах аренды поиграть за такие клубы, как «Гранада», «Мальорка», «Мускрон-Перувельц», «Газелек Аяччо» и «Брест», за который выступал в прошлом сезоне. 0

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