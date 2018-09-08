«Рубин» и киевское «Динамо» поспорят за французского полузащитника

Казанскийможет пополниться бывшим полузащитником французского, который является свободным агентом. За 26-летнего игрока казанцы поспорят с киевским

Александр Коэфф francefootball.fr 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Трансферное окно для киевского "Динамо" не закрылось. В сфере интересов команды француз Александр Коэфф. Сейчас он свободный агент. За ситуацией внимательно следит "Рубин", который готов перебить предложение Киева», — сообщил журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас в своем Twitter.

Коэфф начал карьеру в 2011 году в «Лансе», в 2013-м перешёл в «Удинезе». С тех пор успел на правах аренды поиграть за такие клубы, как «Гранада», «Мальорка», «Мускрон-Перувельц», «Газелек Аяччо» и «Брест», за который выступал в прошлом сезоне. 0