В России создан оргкомитет Евро-2020

В России был зарегистрированроссийской части передает «Спорт-Экспресс».

Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге uefa.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Он создан для организации проведения четырех матчей Евро в Санкт-Петербурге — трех игр группового этапа, а также четвертьфинальной встречи.

Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут в 12 городах из разных стран на 12 стадионах. В России игры состоятся на стадионе «Санкт-Петербург». В финальной части ЧЕ-2020 примут участие сразу 24 национальные команды.

В мае и.о. президента РФС Александр Алаев сообщал, что руководить организационным комитетом Евро-2020 будет генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. 0