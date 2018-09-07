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    В России создан оргкомитет Евро-2020

    Евро-2020 Футбол России РФС
    В России был зарегистрирован организационный комитет российской части чемпионата Европы 2020 года, передает «Спорт-Экспресс».

    Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге
    Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге
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    Он создан для организации проведения четырех матчей Евро в Санкт-Петербурге — трех игр группового этапа, а также четвертьфинальной встречи.

    Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут в 12 городах из разных стран на 12 стадионах. В России игры состоятся на стадионе «Санкт-Петербург». В финальной части ЧЕ-2020 примут участие сразу 24 национальные команды.

    В мае и.о. президента РФС Александр Алаев сообщал, что руководить организационным комитетом Евро-2020 будет генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. 0

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