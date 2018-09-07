Агент Дивеева считает игрока не готовым к выступлению за «Арсенал»

Игорь Дивеев
ФК «Уфа»
«Я не в курсе, честно говоря. Этот вопрос нужно задавать клубу. Но у нас была согласованная позиция: пока мы его никуда не отпускаем, он будет играть в "Уфе" пока не станет игроком стартового состава, обоймы. Дальше уже будем смотреть.
Ну и что, что его зовет лондонский "Арсенал"? Какая разница, где сидеть? В лондонском "Арсенале" или в "Уфе"? Он пока не готов к таким вызовам.
Мы же не знаем, когда он будет готов. Может быть, Игорю хватит и полсезона. Никому обидно не будет, если Игорь вырастет. Он поедет в "Арсенал" тогда уже в другом статусе», — цитирует Еремина «Спорт-Экспресс». 0