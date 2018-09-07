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    Агент Дивеева считает игрока не готовым к выступлению за «Арсенал»

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    Олег Еремин, представитель защитника «Уфы» Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о том, что клуб отказалась продавать 18-летнего футболиста в лондонский «Арсенал» за 500 тысяч фунтов.

    Игорь Дивеев
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    «Я не в курсе, честно говоря. Этот вопрос нужно задавать клубу. Но у нас была согласованная позиция: пока мы его никуда не отпускаем, он будет играть в "Уфе" пока не станет игроком стартового состава, обоймы. Дальше уже будем смотреть.

    Ну и что, что его зовет лондонский "Арсенал"? Какая разница, где сидеть? В лондонском "Арсенале" или в "Уфе"? Он пока не готов к таким вызовам.

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    • Мы же не знаем, когда он будет готов. Может быть, Игорю хватит и полсезона. Никому обидно не будет, если Игорь вырастет. Он поедет в "Арсенал" тогда уже в другом статусе», — цитирует Еремина «Спорт-Экспресс». 0

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