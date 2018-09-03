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    Милинкович-Савич мог перейти в «Ювентус» вместо Роналду

    Ювентус Футбол Италии Серия A Лацио Трансферы Календарь Серии А
    Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич мог этим летом усилить «Ювентус», передает Calciomercato.com.

    Сергей Милинкович-Савич
    Сергей Милинкович-Савич
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    По информации издания, после окончания прошлого сезона, в июне этого года, бьянконери провели с «орлами» переговоры о переходе сербского футболиста, в результате которых стороны договорились о трансфере за 80 миллионов евро.

    Римляне ждали более крупной суммы от чемпионов Серии А, но в итоге руководство «Юве» отказалось от этой сделки и договорилось с «Реалом» о переходе Криштиану Роналду за сумму более 100 миллионов евро.

    Теперь Милинкович-Савич близок к подписанию нового контракта с «Лацио» до лета 2023 года, а его зарплата вырастет до трех миллионов евро за сезон. 0

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