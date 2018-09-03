Милинкович-Савич мог перейти в «Ювентус» вместо Роналду

Полузащитник римскогомог этим летом усилить, передает Calciomercato.com.

По информации издания, после окончания прошлого сезона, в июне этого года, бьянконери провели с «орлами» переговоры о переходе сербского футболиста, в результате которых стороны договорились о трансфере за 80 миллионов евро.

Римляне ждали более крупной суммы от чемпионов Серии А, но в итоге руководство «Юве» отказалось от этой сделки и договорилось с «Реалом» о переходе Криштиану Роналду за сумму более 100 миллионов евро.

Теперь Милинкович-Савич близок к подписанию нового контракта с «Лацио» до лета 2023 года, а его зарплата вырастет до трех миллионов евро за сезон. 0