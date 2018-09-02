Черышев забил, «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте»

Денис Черышев
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Матч завершился вничью — 2:2.
Черышев впервые в этом сезоне вышел в основном составе «Валенсии» и на 16-й минуте сравнял счет в матче. «Леванте» перед этим вывел вперед Рохер Марти.
На 33-й минуте тот же Марти оформил дубль, однако во втором тайме Дани Парехо реализовал пенальти.
Черышев был заменен на 71-й минуте матча.
Также отметим, что с 76-й минуты матча после удаления Коке «Леванте» доигрывал встречу в меньшинстве.
Чемпионат Испании. 3-й тур
«Леванте» — «Валенсия» — 2:2 (2:1)
Голы: Рохер, 13 (1:0). Черышев, 16 (1:1). Рохер, 33 (2:1). Парехо, 52 — с пенальти (2:2)«Леванте»: Ойер Оласабаль, Коке, Тоньо, Постиго (Пьер, 46), Чема, Кампанья, Прцич (Хасон, 65), Барди, Рохер, Моралес, Боатенг (Двамена, 69)«Валенсия»: Нету, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Васс, Солер (С.Мина, 82), Гамейро (Батшуайи, 68), Родриго, Черышев (Торрес, 71)Предупреждения: Коке, 45. Чема, 48. Торрес, 90Удаление: Коке, 76