Черышев забил, «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте»

В третьем туре Примерыпринимал

Денис Черышев twitter.com/LaLiga 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Матч завершился вничью — 2:2.

Черышев впервые в этом сезоне вышел в основном составе «Валенсии» и на 16-й минуте сравнял счет в матче. «Леванте» перед этим вывел вперед Рохер Марти.

На 33-й минуте тот же Марти оформил дубль, однако во втором тайме Дани Парехо реализовал пенальти.

Черышев был заменен на 71-й минуте матча.

Также отметим, что с 76-й минуты матча после удаления Коке «Леванте» доигрывал встречу в меньшинстве.