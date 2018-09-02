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    Дубль Дуды принес «Герте» победу над «Шальке»

    Бундеслига Футбол Германии Герта Шальке 04 Фортуна Календарь Бундеслиги
    «Шальке» потерпел поражение от «Герты» в домашнем матче второго тура немецкой Бундеслиги.

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    Встреча, которая прошла в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 0:2.

    Хозяева имели отличную возможность выйти вперед на 13-й минуте, но Даниэль Калиджиури не реализовал пенальти.

    А еще через две минуты счет открыли гости, за которых отличился Ондрей Дуда.

    Тот же Дуда оформил дубль перед финальным свитском, когда хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Евгения Коноплянки.

    В двух стартовых турах «Герта» набрала шесть очков, а «Шальке» обе встречи проиграл.

    В другом матче «Лейпциг» разошелся миром с «Фортуной» — 1:1. 0

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