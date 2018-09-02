Дубль Дуды принес «Герте» победу над «Шальке»

потерпел поражение отв домашнем матче второго тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 0:2.

Хозяева имели отличную возможность выйти вперед на 13-й минуте, но Даниэль Калиджиури не реализовал пенальти.

А еще через две минуты счет открыли гости, за которых отличился Ондрей Дуда.

Тот же Дуда оформил дубль перед финальным свитском, когда хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Евгения Коноплянки.

В двух стартовых турах «Герта» набрала шесть очков, а «Шальке» обе встречи проиграл.

В другом матче «Лейпциг» разошелся миром с «Фортуной» — 1:1. 0